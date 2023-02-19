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11:19, 19 февраля 2023Спорт

Врач «Шинника» рассказал о состоянии игроков после драки с украинцами

Врач «Шинника» Агаханян рассказал о начале тренировок команды после драки с украинцами

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российские футболисты восстановились и возобновили тренировки после конфликта в турецком отеле с игроками украинской команды «Минай». О состоянии российских спортсменов в разговоре с «Лентой.ру» рассказал врач ярославского клуба «Шинник» Гарегин Агаханян.

Все хорошо у ребят. Все наши футболисты были в общей группе на утренней тренировке

Гарегин Агаханянврач футбольного клуба «Шинник»

Массовая драка произошла вечером 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus, где одновременно проживали обе команды.

По данным Telegram-канала Baza, спортсмены закарпатского клуба якобы потребовали от россиян спеть гимн Украины. Однако сотрудники отеля помешали конфликту. Позже Baza написала, что футболисты «Миная» спровоцировали игроков «Шинника» на драку, спрашивая, почему те не выходят на антиправительственные протесты.

Позже «Шинник» опубликовал официальное заявление, сообщив, что российские спортсмены защищали одноклубника, на которого напали. «Минай», в свою очередь, выдвинул другую версию событий. «Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды в отношении работника отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев», — говорится в заявлении клуба.

Персонал гостиницы сообщил Baza, что футболисты обеих команд были сильно пьяны. По их словам, один из российских футболистов зашел в женский туалет и напугал находящихся там девушек. В ситуацию вмешались члены украинской команды, из-за чего и началась ссора. Затем футболисты переместились на третий этаж, где устроили драку. После инцидента обе команды выселились из отеля.

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Екатерина СмирнаяМария Сметанина
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