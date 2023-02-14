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15:59, 14 февраля 2023Спорт

В российском клубе высказались о драке футболистов с украинцами в турецком отеле

В «Шиннике» заявили, что футболисты заступились за одноклубника в драке с украинцами

Фото: ФК «Шинник»

В ярославском «Шиннике» высказались о драке футболистов с игроками закарпатского «Миная» в турецком отеле. Заявление опубликовано на официальном сайте российского клуба.

«Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение», — заявили в «Шиннике».

Уточняется, что после столкновения у российских футболистов не выявили серьезных травм. Руководство команды приняло решение переселить спортсменов в другую гостиницу.

13 февраля футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus. На место вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Полиция не проводила задержаний.

«Шинник» занимает десятое место в Первой лиге России по футболу (второй по силе дивизион). «Минай», представляющий одноименное село в Закарпатской области, находится на 13-й позиции в элитном украинском дивизионе.

Ксения Курашкина
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