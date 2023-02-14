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17:14, 14 февраля 2023Спорт

В украинском клубе высказались о драке российской команды с футболистами

В «Минае» заявили, что причиной драки с «Шинником» стало поведение россиян

Фото: unsplash

Украинский футбольный клуб «Минай» в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) высказались о драке игроков с футболистами ярославского «Шинника» в Турции.

«Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды в отношении работника отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев», — отметили в клубе. При этом там не уточнили, что именно произошло между россиянами и отельным сотрудником.

В клубе подчеркнули, что во время драки игроки были в равных составах, а уже после футболисты «Шинника» устроили стычку между собой. В «Минае» также опровергли информацию, что его представители заставляли петь сотрудника «Шинника» гимн Украины. В клубе добавили, что не хотели жить с россиянами в одной гостинице.

13 февраля футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus. На место вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Полиция не проводила задержаний. В «Шиннике» заявили, что российские игроки заступились за своего одноклубника, на которого напали украинцы.

Алексей Гусев
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