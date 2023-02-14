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18:31, 14 февраля 2023Спорт

Стали известны последствия драки между российскими и украинскими футболистами

«Чемпионат»: футболисты «Шинника» и «Миная» выселились из отеля, в котором произошла драка

Кадр: Telegram-канал «Бомбардир»

Футбольные клубы «Шинник» и «Минай» выселились из отеля, в котором произошла драка между игроками. О последствиях потасовки стало известно «Чемпионату».

Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что «Шинник» переехал в отель, находящийся неподалеку. В нем на данный момент проживает женская сборная России, которая также проводит сборы в Турции.

13 февраля футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus. На место вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Полиция не проводила задержаний.

В «Шиннике» заявили, что российские игроки заступились за своего одноклубника, на которого напали украинцы. В «Минае» посчитали, что россияне провоцировали закарпатцев, и добавили, что не хотели жить с «Шинником» в одной гостинице.

Анастасия Борисова
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