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21:21, 14 февраля 2023Спорт

В Турции назвали свою версию драки между российскими и украинскими футболистами

В турецком отеле Royal Seginus рассказали, что футболисты «Шинника» и «Миная» были пьяны

Фото: Ярослав Неелов / РИА Новости

В турецком отеле Royal Seginus назвали свою версию драки между игроками футбольных клубов «Шинник» и «Минай». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Персонал гостиницы рассказал, что спортсмены обеих команд были очень пьяны. По их словам, один из российских футболистов зашел в женский туалет и испугал находящихся там девушек. В ситуацию вмешались члены украинской команды, из-за чего и началась ссора. Затем футболисты переместились на третий этаж, где устроили драку.

13 февраля футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в отеле Royal Seginus. На место вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Полиция не проводила задержаний, однако обе команды были вынуждены выселиться из отеля.

В «Шиннике» заявили, что российские игроки заступились за своего одноклубника, на которого напали украинцы. В «Минае» посчитали, что россияне провоцировали закарпатцев, и добавили, что не хотели жить с «Шинником» в одной гостинице.

Анастасия Борисова
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