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13:56, 20 февраля 2023Мир

Стало известно о коротких сроках подготовки визита Байдена в Киев

Politico: визит Байдена в Киев был подготовлен примерно за неделю
СюжетСанкции против России:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Визит президента США Джо Байдена в Киев был подготовлен примерно за неделю. О таких сроках стало известно Politico со слов представителя правительства Украины.

По словам собеседника издания, украинцы «давно просили об этом визите». Он добавил, что визит был подготовлен «за очень короткий промежуток времени» — около недели, с «предельным» уровнем секретности по линиям связи главы офиса президента Украины Андрея Ермака и министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы.

Байден прибыл в Киев ранее 20 февраля, несмотря на то, что ранее Белый дом отрицал возможность этого визита. Как писала газета The New York Times, Байден добрался до Киева на поезде. Уточнялось, что визит на Украину был проведен тайно по соображениям безопасности — американский лидер покинул Вашингтон без предупреждения.

В ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. Белый дом, в свою очередь, отметил, что на этой неделе Байден объявит о новых санкциях против России.

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Алина Гончарова
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