Диетолог назвала способы сделать блины полезными
Выпечка блинов на муке грубого помола сделает их более полезными, считает диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко. Она назвала «Ленте.ру» и другие способы минимизировать вред для здоровья от употребления этого блюда.
По словам диетолога, польза или вред блинов зависит от качества и питательной ценности исходных продуктов, таких как мука, молоко и яйца. Традиционные русские блины пекли из ржаной, гречишной или пшеничной муки грубого помола. Такая мука богата клетчаткой, витаминами Е и В, различными микроэлементами. Однако современные хозяйки чаще используют рафинированную муку высшего сорта. Блины из нее получаются привлекательнее на вид, но в процессе очистки такая мука лишается практически всех полезных свойств. Чтобы повысить полезность блинов, Павличенко призвала вернуться к народным рецептам.
«Яйца и молоко — источник насыщенных жирных кислот. Их избыток в рационе провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы снизить долю насыщенных жиров, используйте молоко сниженной жирности, или разбавляйте его водой. Для выпечки блинов можно смело использовать растительное молоко: миндальное и овсяное», — прокомментировала собеседница «Ленты.ру».
Сахар — еще один ингредиент блинов, способный причинить вред здоровью, продолжила диетолог. По ее мнению, рацион современного человека перенасыщен сахаром, что ведет к глобальной эпидемии ожирения и росту заболеваемости диабетом II типа. От сахара в блинах можно легко отказаться, или сильно сократить дозировку. Вкус конечного продукта от этого не пострадает.
Использовать дрожжи или нет — вопрос личных предпочтений. Блины на дрожжевом тесте получаются пышные, бездрожжевые — тонкие, кружевные. Сами дрожжи погибают при термообработке и никакого воздействия на организм не оказывают
Калорийность и питательная ценность блинов сильно зависит от начинки и добавок, например, варенья или сметаны. Тем, кто следит за питанием, стоит отказаться от жирных и сладких начинок. «Самые полезные начинки — рыбные (с малосоленой красной рыбой или сельдью) и овощные — с тушеной капустой, картофельным пюре, овощным рагу», — подвела итог Павличенко.
Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов назвал безопасную для здоровья и фигуры порцию блинов. Он посоветовал съедать максимум два блина с сытной начинкой в день.