Диетолог назвала способы сделать блины полезными

Диетолог Светлана Павличенко призвала печь полезные блины на муке грубого помола

Выпечка блинов на муке грубого помола сделает их более полезными, считает диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко. Она назвала «Ленте.ру» и другие способы минимизировать вред для здоровья от употребления этого блюда.

По словам диетолога, польза или вред блинов зависит от качества и питательной ценности исходных продуктов, таких как мука, молоко и яйца. Традиционные русские блины пекли из ржаной, гречишной или пшеничной муки грубого помола. Такая мука богата клетчаткой, витаминами Е и В, различными микроэлементами. Однако современные хозяйки чаще используют рафинированную муку высшего сорта. Блины из нее получаются привлекательнее на вид, но в процессе очистки такая мука лишается практически всех полезных свойств. Чтобы повысить полезность блинов, Павличенко призвала вернуться к народным рецептам.

«Яйца и молоко — источник насыщенных жирных кислот. Их избыток в рационе провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы снизить долю насыщенных жиров, используйте молоко сниженной жирности, или разбавляйте его водой. Для выпечки блинов можно смело использовать растительное молоко: миндальное и овсяное», — прокомментировала собеседница «Ленты.ру».

Сахар — еще один ингредиент блинов, способный причинить вред здоровью, продолжила диетолог. По ее мнению, рацион современного человека перенасыщен сахаром, что ведет к глобальной эпидемии ожирения и росту заболеваемости диабетом II типа. От сахара в блинах можно легко отказаться, или сильно сократить дозировку. Вкус конечного продукта от этого не пострадает.

Использовать дрожжи или нет — вопрос личных предпочтений. Блины на дрожжевом тесте получаются пышные, бездрожжевые — тонкие, кружевные. Сами дрожжи погибают при термообработке и никакого воздействия на организм не оказывают Светлана Павличенко диетолог

Калорийность и питательная ценность блинов сильно зависит от начинки и добавок, например, варенья или сметаны. Тем, кто следит за питанием, стоит отказаться от жирных и сладких начинок. «Самые полезные начинки — рыбные (с малосоленой красной рыбой или сельдью) и овощные — с тушеной капустой, картофельным пюре, овощным рагу», — подвела итог Павличенко.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов назвал безопасную для здоровья и фигуры порцию блинов. Он посоветовал съедать максимум два блина с сытной начинкой в день.