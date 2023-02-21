Журналист Сеймур Херш заявил об отсутствии планов давать показания перед Конгрессом США

Автор статьи о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», американский журналист Сеймур Херш заявил об отсутствии планов давать показания перед Конгрессом США. Его слова передает РИА Новости.

«Я не хожу в Конгресс давать показания. Я уже 50 лет в деле и занимаюсь журналистикой. Я не хожу в Конгресс рассказывать о материалах, которые я подготовил. Это не моя работа. Я просто пишу», — высказался публицист. Он также отметил, что никогда не давал показания перед Конгрессом и не собирается этого делать.

Херш также ответил на вопрос о том, почему он не примет участие в заседании Совбеза ООН по теме диверсии на трубопроводах «Северные потоки». «Потому что я все еще пишу кое-что. Это очень просто — меня приглашали множество политиков со всего мира. Я просто не делаю ничего политического. Я просто репортер. Я не участвую в ООН, я не участвую в Сенате», — отметил он.

При этом журналист не стал утверждать, что на ООН оказывается давление с тем, чтобы организация не проводила расследование подрыва «Северных потоков». «Неважно, что я думаю. У нас полно людей, которые говорят каждый день о том, что они думают. Я просто пытаюсь изложить то, что я знаю», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Россия разработала проект резолюции СБ ООН, в рамках которого призовет генсека организации Антониу Гутерриша незамедлительно создать международную независимую комиссию для расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

8 февраля Херш опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсиям на газопроводах. По его мнению, операцию провели Военно-морские силы США, использовав для установки бомб подлодки.