МОК ответил выступившему против допуска россиян к Олимпиаде-2024 Европарламенту

В МОК заявили, что резолюция Европарламента противоречит объединяющей миссии Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на резолюцию Европарламента, которая выступает против допуска российских спортсменов к Играм 2024 года в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

В МОК заявили, что резолюция Европарламента противоречит автономии спортивных организаций и объединяющей миссии Олимпийских игр, неоднократно одобренной государствами-членами Евросоюза. Они обратили внимание на то, что олимпийское сообщество несет обязательство соблюдать международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию.

В резолюции Европарламента от 18 февраля говорится о том, что с осуждением МОК выступили 444 депутата, против высказались 26, 37 — воздержались. Законодатели призвали МОК не допускать россиян к соревнованиям.

МОК рассматривает возможность допуска россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе, однако окончательного решения по этому вопросу нет. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.