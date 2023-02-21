Махачев рассказал о просьбах матери завершить карьеру

Российский чемпион UFC Ислам Махачев рассказал, что мать просит его завершить карьеру

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рассказал об отношении родителей к его спортивной карьере. Его слова приводятся на YouTube-канале Red Corner MMA.

Спортсмен заявил, что мать не смотрит бои и просит завершить карьеру. «Она постоянно говорит: "Все уже, ты стал чемпионом, может быть, хватит? Вот Хабиб [Нурмагомедов] маму послушался, ты когда маму послушаешься?" Я говорю ей, что чуть‑чуть осталось. Хабиб же защищал титул, а мне нужно защиты провести», — поделился Махачев, добавив, что отец смотрит его поединки.

12 февраля Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе, завоеванный в октябре.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В UFC он провел 14 поединков, проиграв лишь единожды.

