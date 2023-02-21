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13:23, 21 февраля 2023Россия

Путин порассуждал о главной задаче россиян

Президент Путин заявил, что главной задачей россиян является сохранение страны

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Россию передали жителям предки, поэтому необходимо сохранить ее для потомков и передать дальше. Такую главную задачу россиян назвал президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному собранию во вторник, 21 февраля. Прямая трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Россия — открытая страна. И при этом — самобытная цивилизация. В этом утверждении нет никакой претензии на исключительность и превосходство. Но эта цивилизация наша. Вот, что главное: ее нам передали предки, а мы должны сохранить ее для наших потомков и передать дальше», — порассуждал глава государства.

По словам Путина, Россия будет развивать сотрудничество со всеми, кто готов к совместной работе, и перенимать все лучшее, «но рассчитывать прежде всего на свой потенциал, на созидательную энергию российского общества, свои традиции и ценности».

Президент также рассказал о характере народа страны. «Его всегда отличали щедрость, широта души, милосердие и сострадание. И Россия, как страна, в полной мере отражает эти черты. Мы умеем дружить и держать слово, никого не подведем и всегда поддержим в трудной ситуации и придем на помощь в беде», — подытожил он.

Глава государства оглашает послание 21 февраля в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

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Евгения Куликова
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