Путин назвал театром абсурда требования НАТО по ядерному оружию

Путин назвал театром абсурда требование НАТО вернуть инспекции на объекты РФ в рамках ДСНВ

Требования НАТО вернуть инспекцию альянса на ядерные оборонные проекты России в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) явялются театром абсурда. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Ну, даже не знаю как это назвать - это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации», — раскритиковал позицию Североатлантического альянса российский лидер.

Ранее американский новостной ресурс ABC News назвал резкими слова Путина о войне России против Запада. Путин в ходе своего обращения Федеральному собранию РФ заявил об открытом военном противостоянии Москвы и стран-членов НАТО, отметив, что «это они начали войну». Путин заявил, что Москве пришлось начать СВО, чтобы «положить этому конец».