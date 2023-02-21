Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:43, 21 февраля 2023Мир

В США назвали резкими слова Путина о войне России против Запада

ABC: Путин резко высказался о войне России против Запада на Украине

Фото: Kirill Braga / Reuters

Президент России Владимир Путин резко выразился о странах Запада, против которых Москва якобы воюет в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Такую оценку речи российского лидера во время его послания Федеральному собранию дало ABC News.

Издание указывает, что Путин заявил об открытом военном противостоянии России и стран-членов Североатлантического альянса, отметив, что «это они начали войну». Глава государства подчеркнул, что Москве пришлось начать СВО, чтобы «положить этому конец».

«Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется», — заявил Путин в ходе оглашения послания. Автор ABC News назвал резкими словами подобную критику в адрес Запада.

Президент также рассказал о непрекращающемся потоке денег от Запада на продолжение войны. Сами европейские страны и США якобы привыкли плевать на весь мир, «им чужды понятия чести, доверия и порядочности», подчеркнул он.

В ходе оглашения послания Путин заявил, что Россию невозможно победить на поле боя. Поэтому, как отметил он, страны Запада ведут против России агрессивные информационные атаки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ
Путин закончил послание Федеральному собранию фразой «правда за нами»
Путин обвинил США в попытке перекроить мироустройство под себя
Путин дал поручение Минобороны по ядерному оружию
Путин пообещал увеличить налоговые выплаты на лечение и учебу
Названа новая дата прихода климатической весны в Москву
Путин рассказал о постановке новых стратегических комплексов на дежурство
Путин назвал театром абсурда требования НАТО по ядерному оружию
В России попросили ужесточить правила производства пива
Путин заявил о прямой причастности Запада к попыткам ударов по авиабазам России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.