В США назвали резкими слова Путина о войне России против Запада

ABC: Путин резко высказался о войне России против Запада на Украине

Президент России Владимир Путин резко выразился о странах Запада, против которых Москва якобы воюет в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Такую оценку речи российского лидера во время его послания Федеральному собранию дало ABC News.

Издание указывает, что Путин заявил об открытом военном противостоянии России и стран-членов Североатлантического альянса, отметив, что «это они начали войну». Глава государства подчеркнул, что Москве пришлось начать СВО, чтобы «положить этому конец».

«Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется», — заявил Путин в ходе оглашения послания. Автор ABC News назвал резкими словами подобную критику в адрес Запада.

Президент также рассказал о непрекращающемся потоке денег от Запада на продолжение войны. Сами европейские страны и США якобы привыкли плевать на весь мир, «им чужды понятия чести, доверия и порядочности», подчеркнул он.

В ходе оглашения послания Путин заявил, что Россию невозможно победить на поле боя. Поэтому, как отметил он, страны Запада ведут против России агрессивные информационные атаки.

