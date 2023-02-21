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00:24, 21 февраля 2023Спорт

В Госдуме оценили желание легионеров «Зенита» получить российское гражданство

Депутат Госдумы Ирина Роднина назвала смену спортивного гражданства нормальным явлением
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила желание легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство. Ее слова приводит «РБ Спорт».

Роднина назвала эту инициативу игроков показателем того, что им комфортно жить в России. Она добавила, что считает смену спортивного гражданства нормальным явлением. «Не вижу здесь ничего удивительного. За Россию неоднократно выступали представители других стран, равно как и наши спортсмены соревновались под неродными флагами», — пояснила Роднина.

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17 февраля сообщалось, что Малком и Клаудиньо получат российские паспорта весной 2023 года. Уточнялось, что желание стать гражданами России выразили сами футболисты, а клуб поддержал это намерение.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Андрей Стрельцов
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