Жители Турции и Сирии сообщили о голубой вспышке перед землетрясением

Жители Турции и Сирии рассказали о голубой вспышке перед землетрясением 20 февраля

Перед землетрясением на границе Турции и Сирии в небе появилась голубая вспышка, рассказали пользователи социальных сетей, пишет РИА Новости.

Они сообщили о голубом сиянии, вслед за которым сразу начались подземные толчки. Свидетелями вспышки стали жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции.

Как отметила директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан, голубому свету объяснений нет. Она уточнила, что что перед землетрясением происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы.

В понедельник, 20 февраля, в районах Дефне и Самандаг в провинции Хатай произошли два подземных толчка с интервалом в три минуты, магнитудой 6,4 и 5,8. В Сирии погибли четыре человека, в Турции жертвами подземных толчков стали три человека.

