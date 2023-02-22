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11:39, 22 февраля 2023Россия

Площадь мощного пожара в Красноярске выросла более чем в два раза

МЧС сообщило об увеличении площади пожара в Красноярске до 7 тысяч квадратных метров

Площадь мощного пожара на складе холодильников в Красноярске выросла более чем в два раза — с двух с половиной до семи тысяч квадратных метров. Это следует из сообщения МЧС, опубликованного в официальном Telegram-канале министерства.

«Площадь пожара увеличилась до 7000 квадратных метров», — сообщили в МЧС.

Склад холодильников загорелся 22 февраля в Красноярске в районе Тихие Зори. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Марк Леонов
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