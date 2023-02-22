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10:29, 22 февраля 2023Мир

Разведка Германии назвала условие для начала переговоров по Украине

Spiegel: разведка ФРГ уверена, что Россия пойдет на переговоры лишь после военных успехов

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Россия пойдет на мирные переговоры по Украине лишь после военных успехов на поле боя. Об условии для начала диалога заявил глава Федеральной разведывательной службы (BND) ФРГ Бруно Каль, сообщает Der Spiegel.

«[Аналитики уверены, что] в данный момент задача [российского президента Владимира] Путина — достичь успехов на поле боя и реализовать там как можно больше преимуществ, а потом, может быть, в какой-то момент продиктовать мир на своих условиях», — предположил глава разведки Германии.

Ранее Президент США Джо Байден заявил, что Россия не сможет одержать победу в конфликте на Украине. «Россия никогда не победит Украину. Никогда», — сказал он. При этом, добавил Байден, конфликт на Украине может длиться не один год, и Украину ждут тяжелые и горькие дни.

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Виктория Кондратьева
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