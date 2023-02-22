Байден заявил о невозможности победить Украину

Байден заявил, что Россия не сможет одержать победу на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Россия не сможет одержать победу в конфликте на Украине. Слова американского лидера передает ТАСС.

«Россия никогда не победит Украину. Никогда», — сказал он. При этом, добавил Байден, конфликт на Украине может длиться не один год, и Украину ждут тяжелые и горькие дни.

21 февраля Байден утверждал, что США и Европейский союз (ЕС) не стремятся к войне или уничтожению России. «Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию», — напомнил он.

20 февраля Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. Американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, выразил приверженность территориальной целостности Украины и пообещал дальнейшую поддержку, в том числе новый пакет военной помощи.

После этого подполковник армии США Дэниэл Дэвис высказал мнение, что визит президента США Джо Байдена в Киев был «большой постановкой», которая не принесла Украине какой-либо пользы. Он указал, что во время визита в городе заработала воздушная тревога, однако никто в окружении американского лидера даже не вздрогнул. «Они знали, что это произойдет, но никакой атаки не будет», — сказал собеседник канала, указав на вскрывшийся факт того, что Белый дом согласовал визит президента с Москвой.