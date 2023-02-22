В США назвали визит Байдена в Киев постановочным

Подполковник армии США Дэвис заявил, что визит президента Байдена в Киев был постановочным

Визит президента США Джо Байдена в Киев был «большой постановкой», которая не принесла Украине какой-либо пользы. Такое мнение в эфире Fox News высказал подполковник армии США Дэниэл Дэвис.

Он указал, что во время визита в городе заработала воздушная тревога, однако никто в окружении американского лидера даже не вздрогнул. «Они знали, что это произойдет, но никакой атаки не будет», — сказал собеседник канала, указав на вскрывшийся факт того, что Белый дом согласовал визит президента с Москвой.

Также Дэвис отметил, что визит Байдена в Киев ничего не изменил, так как Вашингтон и так собирается дать Украине все, что там захотят. «Это была скорее постановка, чем какая-то реальная польза для Украины», — резюмировал он.

Ранее политолог Александр Асафов объяснил «Ленте.ру», что Байден, отправившийся в Киев 20 февраля в обстановке секретности, мог не разглашать свои планы из-за опасения неодобрения даже со стороны соратников. Основной же целью визита являлось усиление месседжа о поддержке США Украины, добавил эксперт.

21 февраля глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что США действительно уведомляли Россию о визите американского лидера в Киев. При этом, уточнил он, Москва не давала гарантий безопасности.

20 февраля Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. Американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, выразил приверженность территориальной целостности Украины и пообещал дальнейшую поддержку, в том числе новый пакет военной помощи.