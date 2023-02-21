Глава ФСБ рассказал об уведомлении из США по поводу визита Байдена в Киев

Глава ФСБ Бортников: Россия не давала гарантий безопасности Байдену в ходе визита в Киев

США действительно уведомляли Россию о визите американского лидера Джо Байдена в Киев. Об этом в интервью SHOT заявил глава ФСБ Александр Бортников.

По его словам, Москва не давала гарантий безопасности президента США.

Байден прибыл в Киев 20 февраля с необъявленным визитом, там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи президент США объявил о новом пакете помощи, кроме того, стороны обсудили потребности Украины в энергетике, инфраструктуре и экономической поддержке со стороны Запада.

Позже в МИД РФ сообщили, что Россию предупредили о предстоящем визите президента страны в Киев. По словам источника, Москва и Вашингтон обсуждали вопросы безопасности в связи с поездкой американского лидера. По данным западных СМИ, американские власти связывались с российскими коллегами во избежание конфликтных ситуаций.