В МИД России высказались о контактах с США перед визитом Байдена в Киев

Источник в МИД РФ: США уведомили Россию о визите Байдена в Киев в целях безопасности

Соединенные Штаты заранее предупредили Россию о предстоящем визите президента страны Джо Байдена в Киев. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил источник в МИД России. Собеседник издания уточнил, что Москва и Вашингтон обсуждали вопросы безопасности в связи с поездкой американского лидера.

«Посольство США уведомило российскую сторону о визите Байдена в Киев в целях безопасности», — рассказали в дипломатическом ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что перед поездкой американского лидера в столицу Украины Вашингтон связывался с Москвой. Утверждается, что это была «обычная коммуникация с россиянами для исключения конфликтных ситуаций».

Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге подтвердил эту информацию. По его словам, Россию уведомили о визите «за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации».

Президент США Джо Байден прибыл в Киев 20 февраля с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обсудили потребности Украины в энергетике, инфраструктуре и экономической поддержке со стороны Запада, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом. В офисе украинского лидера заявили, что темой встречи стали боевые действия на территории республики, а также украинский народ.