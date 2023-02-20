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14:54, 20 февраля 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали тему разговоров с Байденом

В офисе президента Украины заявили, что Зеленский обсудит с Байденом ход боевых действий

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планировал обсудить с американским лидером Джо Байденом ход боевых действий. Об этом заявили в офисе главы республики.

«Президент Украины подчеркнул, что будет говорить с президентом США о ситуации на фронте, а также об украинском народе», — сказано в сообщении. Согласно заявлению, Зеленский назвал визит президента США чрезвычайно важным сигналом поддержки для Украины. По его словам, страну надо сделать еще сильнее. Также Зеленский поблагодарил Байдена за его лидерство в поддержке Киева.

О визите главы США в украинскую столицу стало известно 20 февраля. Во время визита он встретился с Зеленским, с которым они вместе посетили Михайловский собор, где возложили цветы. Согласно заявлению президента США, опубликованному на сайте Белого дома, Байден приехал в Киев для проведения переговоров с украинским лидером.

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Кристина Есикова
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