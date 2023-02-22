Гинеколог предупредила об опасности вагинальных конфет от Кардашьян

Гинеколог Нелкен: конфеты для ароматизации вагины могут маскировать опасные инфекции

Американский гинеколог Ребекка Нелкен предупредила об опасности вагинальных конфет, которые недавно представила 43-летняя звезда реалити-шоу и предпринимательница Кортни Кардашьян. О конфетах для ароматизации вагины она поговорила с изданием HypeBae.

По словам специалистки, жевательные конфеты с ананасом Lemme Purr, которые якобы обеспечивают женским гениталиям «свежесть и приятный вкус», могут маскировать опасные инфекции. «Здоровая вагина пахнет именно так, как должна, дополнительная поддержка ей не нужна. Изменение цвета выделений, их объема или запаха может быть признаком дисбактериоза, инфекции или чего похуже. Для здоровья будет опасным, если эти симптомы лечить конфетами, а не пойти к врачу», — объяснила она.

Нелкен указала, что не существует нормального запаха вагины. «Каждая пахнет по-разному, запах и вкус зависят от выделений, пота, присутствия бактерий на коже», — сказала она, добавив, что на запах и цвет этого органа также влияют менструальный цикл, диета, прием антибиотиков или гормональных препаратов, наличие или отсутствие заболеваний, а также стресс.

Кортни Кардашьян представила конфеты в начале февраля. Ее подписчицы в социальных сетях сразу раскритиковали новику: подобное предложение, считают они, подразумевает, что по умолчанию запах вагины является неприятным.