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19:47, 22 февраля 2023Наука и техника

Назван новый срок первого пуска японской ракеты H3

Kyodo: первый пуск японской тяжелой ракеты H3 должен состояться до 10 марта

Фото: Kyodo / Reuters

Первый пуск японской тяжелой ракеты H3 должен состояться до 10 марта. Новый срок старта носителя со ссылкой агентство Kyodo сообщает ТАСС.

По мнению специалистов Японского агентства аэрокосмических исследований, перенос запуска на более поздний срок был бы проблематичным.

Согласно выводам экспертов, последняя попытка запуска носителя, которая предпринималась 17 февраля, оказалась неудачной из-за неисправности в системе энергообеспечения.

Ранее Японское агентство аэрокосмических исследований сообщало, что первый запуск ракеты H3 перенесли с 15 на 17 февраля из-за погодных условий.

В настоящее время действующими тяжелыми ракетами космического назначения располагают Россия, США, Франция и Китай.

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Иван Потапов
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