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12:16, 22 февраля 2023Путешествия

Десятки россиян застряли в популярной стране Азии после приостановки авиарейсов

TourDom: десятки россиян застряли в Лаосе после приостановки рейсов из Владивостока

Фото: ImYanis / Shutterstock / Fotodom

Десятки российских туристов застряли в Лаосе после приостановки рейсов «Уральских авиалиний» из Владивостока. Об этом пишет портал TourDom.

По данным издания, авиаперевозчик уведомил россиян об отмене полетов из популярной страны Азии за несколько дней до планируемого отправления. Пассажирам предложили перенести дату авиарейса или вернуть стоимость билета.

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В настоящее время составляются списки пострадавших от действий авиакомпании путешественников. Отмечается, что средства на их счета пока не поступили.

При этом туристам в любом случае придется нести дополнительные траты. Отдыхающие вынуждены продлевать проживание в отелях и искать альтернативные пути возвращения на родину. Более того, стоимость ближайших пересадочных вылетов в Россию из Лаоса довольно высокая.

В компании «РусАзия» снятие полетной программы в Лаос объяснили низким спросом. «Мы не справились с конкуренцией, она достаточно большая, — рассказал ее гендиректор Александр Вирич. — Две компании, которые зашли во Владивосток, выполняют рейсы, и цены ниже того, что мы можем предложить».

Ранее в феврале сообщалось, что правительство России утвердило перечень из 19 государств, граждане которых могут получить полугодовую визу при предъявлении подтверждения брони в отеле. В список попали такие страны, как Лаос, Таиланд, Филиппины, Турция, Сербия, Саудовская Аравия, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, КНДР, Мексика, Бахрейн, Иран, Бруней, Камбоджа, Кувейт, Оман и Мьянма.

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Фариза Бацазова
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