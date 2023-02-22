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00:55, 22 февраля 2023Спорт

«Реал» разгромил «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Реал Мадрид» разгромил «Ливерпуль» со счетом 5:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: Reuters

Мадридский «Реал» разгромил английский «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Счет на четвертой минуте открыл нападающий англичан Дарвин Нуньес. На 14-й преимущество команды увеличил полузащитник Мохамед Салах. Затем сделал счет ничейным хавбек Винисиус Жуниор, оформивший дубль.

Во втором тайме на 47-й минуте «Реал» вывел вперед защитник Эдер Милитао. На 55-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Карим Бензема. На 67-й минуте он оформил дубль.

В параллельной встрече итальянский «Наполи» обыграл немецкий «Айнтрахт» со счетом 2:0. На 35-й минуте пенальти не забил Хвича Кварацхелия.

Ответные матчи пройдут 15 марта и начнутся в 23:00 по московскому времени.

Все участники плей-офф Лиги чемпионов определились 3 ноября. Российские клубы не принимали участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финал турнира пройдет 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

Анастасия Борисова
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