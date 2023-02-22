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17:04, 22 февраля 2023Спорт

Названы причины нежелания Месси уезжать из Европы

Журналист Эдул рассказал, что Месси хочет остаться в Европе ради еще одной победы в ЛЧ

Фото: Federico Pestellini / Globallookpress.com

Журналист TyC Sports Гастон Эдул назвал причины нежелания аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионеля Месси уезжать из Европы. Он посвятил этому пост в Twitter.

«Месси хочет продолжить карьеру в Европе, чтобы быть однозначным кандидатом на получение "Золотого мяча" в августе, а также чтобы подойти к Кубку Америки-2024 в хорошем состоянии», — рассказал Эдул и добавил, что футболист также хочет одержать еще одну победу в Лиге чемпионов.

При этом ранее стало известно, что отец и агент спортсмена Хорхе Месси встретился с руководством парижской команды, однако стороны так и не достигли договоренности о продолжении сотрудничества. Уточнялось, что игрок все больше думает о том, чтобы покинуть ПСЖ и вместе семьей переехать в США, где у него есть дом.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Также Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча».

Дарья Коршунова
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