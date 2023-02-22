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20:55, 22 февраля 2023Спорт

Овечкин вернулся в Вашингтон

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся в команду после смерти отца

Фото: John McCreary / Globallookpress.com

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вернулся в расположение команды после поездки в Россию. Об этом в Twitter написал журналист Том Гулитти.

По информации источника, хоккеист прилетел в США утром 22 февраля. Позднее он должен принять участие в тренировке «Вашингтона» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ, в котором команда сыграет с «Анахайм Дакс» 23 февраля.

Ранее 22 февраля ESPN сообщал, что «Вашингтон» готов предложить Овечкину дополнительные дни отдыха. Отмечалось, что он может выйти в составе команды в матче против «Анахайма» или 25 февраля против «Нью-Йорк Рейнджерс».

15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца Михаила. Днем ранее хоккеист покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву. Перед матчем с «Флоридой Пантерс» 17 февраля клуб, капитаном которого является россиянин, почтил память Овечкина-старшего.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Анастасия Борисова
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