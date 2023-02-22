Американский экономист уличил США во враждебном отношении к «Северным потокам»

Экономист Джеффри Сакс заявил, что Вашингтон враждебно относится к «Северным потокам»

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о враждебном отношении Вашингтона к «Северным потокам». Об этом сообщают «Известия».

Экономист отметил, что подтверждением этому служат заявления американских властей, озвученные после взрывов на российских газопроводах. «Американские высокопоставленные лица выступили с заявлениями после уничтожения "Северного потока", и эти заявления показывают враждебность и неприязнь США к этому газопроводу», — указал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Сакс также обратил внимание на расследование американского журналиста Сеймура Херша, обвинившего Вашингтон в причастности к диверсии на «Северных потоках». Он подчеркнул, что опубликованный журналистом материал является единственным отчетом о произошедшем.

Экономист добавил, что расследование Херша было раскритиковано Белым домом, однако, указал он, со стороны администрации президента США Джо Байдена не поступило никаких альтернативных разъяснений или дополнительной информации об инциденте.

Ранее Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.