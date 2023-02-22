В МИД подчеркнули решимость России реализовать все цели СВО без оглядки на Запад

Замглавы МИД: РФ намерена реализовать все цели СВО, несмотря на поставки техники Украине

Россия намерена реализовать все цели специальной военной операции (СВО), несмотря на поставки техники НАТО на Украину. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

«Сейчас идет обсуждение возможных поставок Киеву боевой авиации, собираются танки. Это не меняет решимости нашей страны добиться полного выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией», — сказал он, выступая в Совете Федерации.

По словам Рябкова, помощь в виде поставок танков и истребителей «не поможет западному блоку и его марионеткам в Киеве добиться своих целей», при этом, как отмечает дипломат, с увеличением военной поддержки Запада Украине «ставки повышаются».

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал поставки оружия Киеву единственным способом и условием достижения устойчивого мира. «Единственный путь гарантировать продолжительный и справедливый мир на Украине — это дать им военную поддержку», — подчеркнул он.

16 февраля власти Великобритании и Польши договорились о новой военной помощи для Киева. Уточняется, что политики обязались передать украинской стороне танки, но британский премьер Риши Сунак проявил нерешительность в вопросе поставок истребителей.

