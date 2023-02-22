В «Википедии» прокомментировали сообщения о сбое

В «Википедии» заявили, что технические специалисты работают над устранением причин сбоя

Технические специалисты работают над устранением причин сбоя, из-за которого нарушился доступ пользователей к онлайн-энциклопедии «Википедия». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ», поддерживающего русскоязычную версию «Википедии», Станислава Козловского.

По его словам, пользователи из Москвы столкнулись с проблемами в работе сайта онлайн-энциклопедии в 12:25. К некоторым википроектам был нарушен доступ. «В 12:36 внесены исправления, которые должны помочь. Техническая служба Wikimedia Foundation мониторит ситуацию», — рассказал Козловский и добавил, что сейчас специалисты выясняют причину сбоя.

Позднее в беседе с News.ru Козловский заявил, что причиной сбоя в работе «Википедии» могло стать «обновление движка». Также он сообщил, что доступ российских пользователей к онлайн-энциклопедии уже восстановлен.

Сбой в работе «Википедии» произошел 22 февраля. По данным портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, на неполадки в работе сайта энциклопедии пожаловались жители России, США и стран Европы.