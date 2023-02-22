В Китае решили противостоять запугиванию вместе с Россией

МИД Китая заявил, что Москва и Пекин договорились противостоять всем формам запугивания

Москва и Пекин договорились вместе противостоять всем формам одностороннего запугивания. Об этом говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи куратора внешней политики Китая Ван И с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Москве, передает РИА Новости.

В китайском дипломатическом ведомстве отметили, что стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира. В ходе переговоров также была подчеркнута необходимость решительно поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и общая позиция против внедрения менталитета холодной войны и блокового противостояния.

20 февраля глава Министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн предупредил, что Европейский союз (ЕС) введет санкции против Китая в случае оказания военной помощи России. «Если Китай будет поставлять оружие, то это будет иметь последствия на всех уровнях отношений. Китай должен это учитывать. Я надеюсь, что до этого дело не дойдет, но, конечно, американцы просто так не утверждали бы», — заявил он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заверил, что он готов вместе с Путиным вести Китай и Россию к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях «на благо народов двух стран». До этого Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества в мире. Примечательно, подчеркнул он, что они улучшились на фоне усиливающейся напряженности в мире.