ЦСКА разгромил «Краснодар» в четвертьфинале Кубка России

ЦСКА со счетом 3:0 разгромил «Краснодар» в первом матче четвертьфинала Кубка России

ЦСКА разгромил «Краснодар» в первом матче четвертьфинала Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0. В составе армейцев отличились российские нападающие Федор Чалов и Антон Заболотный, а также бразильский защитник Мойзес.

Вторая встреча команд в рамках 1/4 финала Кубка страны пройдет 28 февраля в Краснодаре. Противостояние начнется в 19:30 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». ЦСКА в сезоне-2021/2022 выбыл из борьбы за трофей на стадии четвертьфинала, проиграв красно-белым.

17 февраля Чалов рассказал, как изменились его взгляды на общение со СМИ после переезда в Европу. Спортсмен отметил, что стал более открытым после выступлений в швейцарском «Базеле» в 2022 году. «В России, мне кажется, боятся показаться смешными, неуклюжими. Реакция такая: "Че ты выделяешься? Ты Месси, что ли, чтобы интервью давать?". А за границей нет такого, все открытые», — заявил он.