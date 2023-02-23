Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
3:0
Завершен
Краснодар
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Монако
Сегодня
20:45 (Мск)
Байер
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Нант
Сегодня
20:45 (Мск)
Ювентус
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
Сегодня
20:45 (Мск)
Севилья
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Рома
Сегодня
23:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Ренн
Сегодня
23:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
19:43, 23 февраля 2023Спорт

ЦСКА разгромил «Краснодар» в четвертьфинале Кубка России

ЦСКА со счетом 3:0 разгромил «Краснодар» в первом матче четвертьфинала Кубка России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

ЦСКА разгромил «Краснодар» в первом матче четвертьфинала Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0. В составе армейцев отличились российские нападающие Федор Чалов и Антон Заболотный, а также бразильский защитник Мойзес.

Вторая встреча команд в рамках 1/4 финала Кубка страны пройдет 28 февраля в Краснодаре. Противостояние начнется в 19:30 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». ЦСКА в сезоне-2021/2022 выбыл из борьбы за трофей на стадии четвертьфинала, проиграв красно-белым.

17 февраля Чалов рассказал, как изменились его взгляды на общение со СМИ после переезда в Европу. Спортсмен отметил, что стал более открытым после выступлений в швейцарском «Базеле» в 2022 году. «В России, мне кажется, боятся показаться смешными, неуклюжими. Реакция такая: "Че ты выделяешься? Ты Месси, что ли, чтобы интервью давать?". А за границей нет такого, все открытые», — заявил он.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Белгородской области при обстреле села ВСУ погиб один человек
Блинкен не стал называть новой холодной войной отношения Запада и России
Врач перечислила распространенные внешние признаки дефицита витамина D
Никита Ефремов рассказал о психологических травмах из-за отца
ЦСКА разгромил «Краснодар» в четвертьфинале Кубка России
Небензя высказался об отношениях России и ЕС
СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука
Страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России
Киев направил в Пекин предложение о встрече
США задумались о поставках Украине истребителей пятого поколения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.