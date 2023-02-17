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05:30, 17 февраля 2023Спорт

Игрок сборной России рассказал об изменившихся взглядах после переезда в Европу

Форвард сборной России Чалов заявил, что стал более открытым после выступлений в Европе
Федор Чалов

Федор Чалов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов рассказал, как изменились его взгляды на общение со СМИ после переезда в Европу. Слова игрока приводит Sport24.

Спортсмен отметил, что стал более открытым после выступлений в швейцарском «Базеле». «В России, мне кажется, боятся показаться смешными, неуклюжими. Реакция такая: "Че ты выделяешься? Ты Месси, что ли, чтобы интервью давать?". А за границей нет такого, все открытые», — заявил Чалов. Он добавил, что при зарубежном подходе футболисты быстрее адаптируются в новой команде.

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Чалов играл за «Базель» с февраля по май 2022 года. Спортсмен провел в составе команды 14 матчей, забив четыре мяча и совершив две передачи. Форвард также известен по выступлениям за молодежную и основную сборную России.

21 января трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила футбол в России и в Европе. «В Европе от футбола веет красотой, игроки много тренируются. А российские футболисты не стараются привлечь людей своей игрой, у них все есть, им по барабану», — оценила ситуацию Роднина.

Андрей Стрельцов
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