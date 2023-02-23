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00:54, 23 февраля 2023Спорт

«Манчестер Сити» упустил победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: Reuters

Английский «Манчестер Сити» сыграл вничью с немецким «РБ Лейпцигом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг» и завершилась со счетом 1:1. Счет на 27-й минуте открыл полузащитник англичан Рияд Марез. На 70-й минуте счет сравнял защитник Йошко Гвардиол.

В параллельной встрече итальянский «Интер» выиграл у португальского «Порту». Окончательный счет во встрече — 1:0.

Ответные матчи пройдут 15 марта и начнутся в 23:00 по московскому времени.

Все участники плей-офф Лиги чемпионов определились 3 ноября. Российские клубы не принимали участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финал турнира пройдет 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

Анастасия Борисова
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