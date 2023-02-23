Врач Заворотнюк рассказал о революционном методе в лечении рака мозга

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал о революционном методе в лечении рака мозга

Врач актрисы Анастасии Заворотнюк Алексей Кривошапкин рассказал о революционном методе в лечении рака мозга. Принцип уникальной методики он описал в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам специалиста, в клинике, где проходила лечение звезда сериала «Моя прекрасная няня», применяют метод «выжигания» радиацией раковых клеток, которые остались после удаления опухоли.

При этом Кривошапкин отказался комментировать состояние здоровья самой Заворотнюк.

Врач подчеркнул, что эффективность новой методики в лечении опухоли мозга необходимо доказать в большом международном исследовании, «а уже потом переходить на первичных больных».

Ранее сообщалось, что 51-летнюю Заворотнюк выписали из столичной онкологической клиники. По данным «Комсомольской правды», актрису забрал домой ее супруг, фигурист Петр Чернышев.

С сентября прошлого года Заворотнюк находилась в частной клинике, где проходила лечение от последствий глиобластомы головного мозга, диагностированной у нее в 2019 году.