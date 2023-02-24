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19:07, 24 февраля 2023Спорт

Черчесов оценил выступление Головина в Лиге Европы

Станислав Черчесов заявил, что Александр Головин сейчас является одним из лидеров «Монако»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил выступления российского хавбека «Монако» Александра Головина в Лиге Европы-2022/2023. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

23 февраля россиянин вышел в стартовом составе монегасков на второй матч 1/16 финала против «Байера». «Считаю, что Головин сейчас один из лидеров "Монако". В четверг Александр провел достойный матч, а сама встреча получилась такой же интригующей, как и неделей раньше», — заявил Черчесов.

«Монако» уступил «Байеру» со счетом 2:3 во второй встрече 1/16 финала Лиги Европы и по итогам двух матчей прекратил борьбу за трофей в сезоне-2022/2023. Российский хавбек в этой игре результативными действиями не отметился.

15 февраля стало известно, что гол Головина признали лучшим в январе в чемпионате Франции. В лиге отметили мяч, который 1 января принес «Монако» победу над «Брестом». Тогда игра завершилась со счетом 1:0.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. В текущем сезоне он провел 31 матч в составе команды и отметился пятью забитыми мячами.

Ксения Курашкина
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