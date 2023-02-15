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13:44, 15 февраля 2023Спорт

Гол Головина признали лучшим в январе в чемпионате Франции

Гол российского игрока «Монако» Головина признали лучшим в январе в чемпионате Франции

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин удостоился награды в чемпионате Франции. Об этом сообщается в Twitter европейской лиги.

Гол Головина признали лучшим в январе в чемпионате Франции. В лиге отметили мяч, который 1 января принес «Монако» победу над «Брестом». Тогда игра завершилась со счетом 1:0.

В ноябре болельщики «Монако» признали Головина лучшим футболистом месяца в клубе. Россиянин впервые получил эту награду. За 26-летнего полузащитника проголосовало 46 процентов фанатов.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. В текущем сезоне он провел 31 матч в составе команды и отметился пятью забитыми мячами.

Дарья Коршунова
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