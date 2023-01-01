Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Монако
1:0
Завершен
Брест
Франция - Лига 1|17-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
19:30 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Нью-Джерси Дэвилз
Сегодня
23:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
01:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Завтра
04:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
19:02, 1 января 2023Спорт

Гол Головина помог «Монако» победить «Брест» в матче чемпионата Франции

Гол Александра Головина помог «Монако» победить «Брест» 1:0 в матче чемпионата Франции

Фото: Alexander Scheuber / Getty Images

«Монако» обыграл «Брест» в матче чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Монако и завершилась со счетом 1:0. Победу хозяевам помог одержать гол российского полузащитника Александра Головина. Он поразил ворота соперников дальним ударом на 54-й минуте матча. Хавбек совершает результативные действия в пяти матчах Лиги 1 подряд. Всего в его активе в сезоне-2022/2023 четыре забитых мяча и четыре результативных передачи.

После 18 туров «Монако» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. В активе команды 30 очков.

25 ноября болельщики «Монако» признали россиянина признали лучшим футболистом месяца в клубе. Головин впервые получил эту награду. За российского полузащитника проголосовало 46 процентов фанатов.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В США допустили принуждение Украины к миру с Россией странами НАТО
Названы способы победить страх выхода из декрета
Глава Красного Креста заявила о планах посетить Россию
Стало известно о вражде премьера Венгрии и Зеленского
Легенда МЮ поддержал раскритикованного за переход в «Аль-Наср» Роналду
Британия отказалась от российского СПГ
Косметолог перечислила негативные последствия праздничных застолий
Ветеран разведки объяснил отсутствие российских диверсантов на Украине
Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов «Спортмастера»
Опубликовано расписание новогоднего поезда в московском метро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.