Гол Головина помог «Монако» победить «Брест» в матче чемпионата Франции

Гол Александра Головина помог «Монако» победить «Брест» 1:0 в матче чемпионата Франции

«Монако» обыграл «Брест» в матче чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Монако и завершилась со счетом 1:0. Победу хозяевам помог одержать гол российского полузащитника Александра Головина. Он поразил ворота соперников дальним ударом на 54-й минуте матча. Хавбек совершает результативные действия в пяти матчах Лиги 1 подряд. Всего в его активе в сезоне-2022/2023 четыре забитых мяча и четыре результативных передачи.

После 18 туров «Монако» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. В активе команды 30 очков.

25 ноября болельщики «Монако» признали россиянина признали лучшим футболистом месяца в клубе. Головин впервые получил эту награду. За российского полузащитника проголосовало 46 процентов фанатов.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.