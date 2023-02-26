Супруга Карла III после его коронации получит новый титул
После коронации Карла III его супруга Камилла получит новый титул. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на свои источники.
Ранее всех супругов действующих королев и королей называли консортами. Теперь ситуация изменится. После коронации Карла III, которая состоится в мае 2023, его жена Камилла получит упрощенный статус — королева.
В Букингемском дворце уверены, что титул королевы-консорта громоздкий. К тому же во многих случаях его ранее не использовали. Например, муж Елизаветы II Филипп официально был принцем-консортом, но фактически так его не называли. Жена короля Георга V тоже была королевой-консортом, но звалась королевой Елизаветой.
Королева-консорт не обладает военными и политическими полномочиями супруга, несмотря на равный с ним социальный статус.
Принц Чарльз взял себе имя Карл III после смерти матери — королевы Елизаветы II. Она скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.
Ранее стало известно, что Эд Ширан и Адель отказались выступать на концерте в честь коронации Карла III. Сообщалось, что монарх лично составил список артистов, которых хотел бы видеть на мероприятии, и был крайне огорчен поступившими отказами.