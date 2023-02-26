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14:20, 26 февраля 2023Из жизни

Супруга Карла III после его коронации получит новый титул

Daily Mail: супруга Карла III Камилла станет королевой, а не королевой-консортом

Фото: Russell Cheyne / Reuters

После коронации Карла III его супруга Камилла получит новый титул. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Ранее всех супругов действующих королев и королей называли консортами. Теперь ситуация изменится. После коронации Карла III, которая состоится в мае 2023, его жена Камилла получит упрощенный статус — королева.

В Букингемском дворце уверены, что титул королевы-консорта громоздкий. К тому же во многих случаях его ранее не использовали. Например, муж Елизаветы II Филипп официально был принцем-консортом, но фактически так его не называли. Жена короля Георга V тоже была королевой-консортом, но звалась королевой Елизаветой.

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Королева-консорт не обладает военными и политическими полномочиями супруга, несмотря на равный с ним социальный статус.

Принц Чарльз взял себе имя Карл III после смерти матери — королевы Елизаветы II. Она скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

Ранее стало известно, что Эд Ширан и Адель отказались выступать на концерте в честь коронации Карла III. Сообщалось, что монарх лично составил список артистов, которых хотел бы видеть на мероприятии, и был крайне огорчен поступившими отказами.

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Вера Владзиевская
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