Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:48, 26 февраля 2023Россия

Путин рассказал о московитах и уральцах в случае распада России

Президент Путин рассказал о возникновении московитов и уральцев в случае распада России

Фото: Klaus Wright / Unsplash

В случае распада Российской Федерации на ее территории возникнут новые народности со своими идентичностями, можно будет говорить уже о московитах, уральцах и других. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, поменяться могут судьбы многих народов, особенно русского, причем поменяться кардинальным образом. Глава государства не исключил, что русский этнос в таком виде, в котором он существует сегодня, после распада России не сохранится.

При этом Путин не исключил, что в таком виде страны Запада примут Россию в «семью цивилизованных народов», однако единственной целью этого процесса станет помыкание новыми частями. В чем оно будет выражаться, российский лидер не уточнил.

Также глава государства считает, что развал России и переформатирование мира в интересах США является единственным интересом Запада, причем эту цель западные политики преследовали с развала СССР. Одним из признаков такого стремления он назвал безвозмездные поставки вооружений Украине, которые начались год назад.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Евросоюз не стремятся к войне или уничтожению России, а также не планировали агрессию в ее адрес.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин назвал ликвидацию России целью Запада
Путин заявил о необходимости сохранить страну и ее безопасность
Путин рассказал о московитах и уральцах в случае распада России
В ДНР заявили об угрозе эпидемии из-за подрыва дамбы в Артемовске
Президент клуба РПЛ отреагировал на смерть 19-летнего вратаря команды
Путин исключил пребывание солдат США на российских ядерных объектах
В российском регионе на Масленицу сожгли чучело Хагги Вагги
Нашествие умных суперсвиней назвали новой угрозой для США
Глава UFC высказался о переносе боя попавшего в больницу уроженца Донбасса
Россиянка ела блины на скорость, подавилась и погибла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.