Путин рассказал о московитах и уральцах в случае распада России

Президент Путин рассказал о возникновении московитов и уральцев в случае распада России

В случае распада Российской Федерации на ее территории возникнут новые народности со своими идентичностями, можно будет говорить уже о московитах, уральцах и других. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, поменяться могут судьбы многих народов, особенно русского, причем поменяться кардинальным образом. Глава государства не исключил, что русский этнос в таком виде, в котором он существует сегодня, после распада России не сохранится.

При этом Путин не исключил, что в таком виде страны Запада примут Россию в «семью цивилизованных народов», однако единственной целью этого процесса станет помыкание новыми частями. В чем оно будет выражаться, российский лидер не уточнил.

Также глава государства считает, что развал России и переформатирование мира в интересах США является единственным интересом Запада, причем эту цель западные политики преследовали с развала СССР. Одним из признаков такого стремления он назвал безвозмездные поставки вооружений Украине, которые начались год назад.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Евросоюз не стремятся к войне или уничтожению России, а также не планировали агрессию в ее адрес.