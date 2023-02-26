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18:28, 26 февраля 2023Экономика

Заявление США о продаже российской нефти выше предельной цены объяснили

Аналитик Демидов: Bloomberg готовит россиян к ужесточению нефтяного эмбарго

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов усомнился в том, что Россия продавала нефть выше предельной стоимости после введения потолка цен. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил заявление США о продаже российской нефти по завышенному тарифу.

26 февраля появилась информация о том, что исследователи из Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов пришли к выводу, что Россия продавала нефть выше предельной цены в 60 долларов за баррель как минимум четыре недели после его введения странами Евросоюза и G7. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования.

По информации авторов исследования, баррель российской нефти в тот период в среднем стоил около 74 долларов, что на четверть превышает установленный максимум.

«Я сомневаюсь в правдивости той информации, которую дал Bloomberg. Нужно понимать, что речь идет о контрактной цене. А за последний год структура контрактов покупки российской нефти изменилась. Если раньше покупатель платил за транспорт и за страховку, то сейчас это делает продавец, которым выступают российские компании», — сообщил Демидов.

Раньше средние издержки на баррель нефти были около девяти долларов на транспорт и страховку, а сейчас такие издержки у российских компаний могут возрастать примерно в два раза, рассказал аналитик.

Поэтому мы легко можем сказать, что 60 долларов за баррель — та цифра, которую получают за свою нефть российские компании, убрав издержки на транспорт и страхование

Владимир Демидованалитик

Подготовка к ужесточению нефтяного эмбарго

Также Демидов отметил, что статья Bloomberg не несет никакого информативного характера.

«Я думаю, что она готовит читателей к новому пакету санкций или к ужесточению нефтяного эмбарго и потолка. Скорее всего, эта статья — это заказ с той целью, чтобы не допустить увеличения потолка на российскую нефть либо, более того, ужесточить контроль за продажей российской нефти», — заявил собеседник «Ленты.ру».

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Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США.

Эмбарго исключает некоторые страны. Болгария сможет закупать нефть и нефтепродукты из России морем до 2024 года, а Хорватия — закупать газойль до конца 2023 года.

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Алена Шевченко
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