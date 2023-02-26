Овечкин вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Россиянин Александр Овечкин вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отличился в матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрс» (4:7). Теперь в активе россиянина 1467 очков, включая 813 заброшенных шайбы и 654 результативных передачи. По этому показателю он догнал бывшего форварда «Чикаго Блэкхокс» Стэна Микиту. Рекорд по очкам в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, имеющему в активе 2857 очков.

Для Овечкина эта шайба стала первой после смерти отца Михаила. Россиянин неделю отсутствовал в команде, так как находился в России.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Гретцки.