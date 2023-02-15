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18:08, 15 февраля 2023Спорт

У Овечкина умер отец

Отец хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина Михаил скончался на 72-м году жизни
Михаил Овечкин

Михаил Овечкин. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

У российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина умер отец Михаил. Об этом спортсмен написал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

37-летний хоккеист поблагодарил болельщиков за поддержку и попросил не беспокоить его семью в тяжелый для них период.

10 января отец спортсмена был госпитализирован с обострением расслаивающей аневризмы. В ходе обследования у 71-летнего мужчины обнаружили злокачественное новообразование, после чего перевели в профильное медицинское учреждение.

14 февраля стало известно, что Овечкин покинул расположение команды и вылетел в Россию из-за проблем со здоровьем отца. Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис выразил поддержку российскому нападающему.

Анастасия Борисова
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