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11:10, 15 февраля 2023Спорт

Появились подробности о состоянии отца Овечкина

112: у отца хоккеиста Александра Овечкина обнаружили злокачественное новообразование

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Появились подробности о состоянии Михаила Овечкина, отца российского капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Их сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, Овечкин-старший был госпитализирован 10 января с обострением расслаивающей аневризмы. В ходе обследования у 71-летнего мужчины обнаружили злокачественное новообразование, после чего перевели в профильное медицинское учреждение.

14 февраля стало известно, что хоккеист покинул расположение команды и вылетел в Россию из-за проблем со здоровьем отца. Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис выразил поддержку Овечкину.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Дарья Коршунова
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