В «Вашингтоне» отреагировали на отъезд Овечкина из США

Владелец «Вашингтона» Леонсис выразил поддержку улетевшему из США в Россию Овечкину

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис отреагировал на отъезд капитана команды, российского нападающего Александра Овечкина из США в Москву. Он посвятил этому пост в Twitter.

«Мысли, молитвы и любовь всей семье Овечкиных. Наши болельщики, организация и группа владельцев выражают Алексу всю нашу поддержку», — написал Леонсис.

Об отъезде Овечкина сообщалось 14 февраля. Позднее стало известно, что хоккеист покинул расположение команды из-за проблем со здоровьем его отца Михаила.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.