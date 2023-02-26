Тысячи человек потребовали закрыть американскую базу Рамштайн в Германии

Более двух тысяч человек вышли с требованием закрыть американскую базу Рамштайн в Германии

Более двух тысяч человек вышли на митинг с требованием закрыть американскую авиабазу Рамштайн в Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в целом акция, на которой, по данным полиции, присутствовало около 2,5 тысячи человек, прошла мирно.

Люди держали плакаты с надписями Ami go home («Американцы, отправляйтесь домой»), что стало основным лозунгом протеста. Также митингующие потребовали скорейшего проведения мирных переговоров для разрешения ситуации на Украине.

Акцию организовали десятки мирных движений в Германии, Австрии и Швейцарии. Организаторы мероприятия попросили учесть, что политическая позиция манифестантов не имеет значения, поскольку базы, где хранится американское ядерное оружие, такие как Рамштайн или Бюхель, могут стать целями в случае эскалации конфликта.

В январе на авиабазе Рамштайн в Германии прошла конференция, во время которой президент Украины Владимир Зеленский предложил обсудить поставку Киеву дальнобойных ракет и истребителей F-16.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча представителей стран-членов НАТО на базе Рамштайн — это еще одно свидетельство безответственности Запада и стремления к эскалации конфликта на Украине.

