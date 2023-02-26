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11:45, 26 февраля 2023Спорт

Президент клуба РПЛ отреагировал на смерть 19-летнего вратаря команды

Президент «Урала» Иванов заявил, что лично знал умершего 19-летнего вратаря команды

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов отреагировал на смерть 19-летнего вратаря команды Давыда Алексеева. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Еще ничего конкретно не знаем. Мы отдали парня в аренду, он съездил там на сборы, все было нормально, а тут вот так вот. Не знаю даже, что сказать, сами в шоке. Родителей жалко, его жалко», — заявил Иванов. Он добавил, что лично знал Алексеева и считал его хорошим парнем.

О смерти Алексеева стало известно 25 февраля. В клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) не уточнили причины случившегося.

Голкипер являлся воспитанником «Урала», но не играл за основную команду. В нынешнем сезоне он на правах аренды представлял «Динамо» из Владивостока.

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Алексей Гусев
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