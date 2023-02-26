Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Волга Ул
0:3
Завершен
Зенит
Фонбет Кубок России|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Энди Маррей
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Доха (м)
Коламбус Блю Джекетс
6:5
Завершен
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
6:3
Завершен
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Кристал Пэлас
0:0
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Сент-Луис Блюз
1:1
Перерыв
live
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
01:10, 26 февраля 2023Спорт

Умер 19-летний футболист российского клуба

Умер 19-летний футболист Давыд Алексеев, выступавший за молодежную команду «Урала»
Давыд Алексеев

Давыд Алексеев. Фото: Telegram-канал «ФК» Урал

На 19 году жизни умер голкипер Давыд Алексеев, выступавший за молодежную и вторую команды «Урала». Об этом сообщается в Telegram-канале екатеринбургского футбольного клуба.

«Безмерно скорбим и выражаем соболезнования родным и близким футболиста», — говорится в сообщении. Отмечается, что в 2021 году футболист был приглашен на сборы с основным составом «Урала» и даже играл в товарищеских матчах. Причины смерти Алексеева не уточняются.

29 декабря умер футболист Пеле. Об этом сообщила его дочь Кели Насименту. Причиной стал отказ внутренних органов. Легендарного футболиста похоронили 3 января на вертикальном кладбище в бразильском городе Сантос. Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Комментарии отключены
Последние новости
Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России
Пригожин прокомментировал санкции против его медиагруппы
Умер 19-летний футболист российского клуба
Кандидат в президенты США раскритиковал военную помощь страны Украине
Махачев стал самым проверяемым на допинг бойцом UFC
Украина инициировала проведение информационного «Рамштайна»
Назван самый российский фастфуд
Захарова высказалась о внесении доктора Рошаля в список санкций ЕС
Немцы сорвали акцию в поддержку Украины в Берлине
41-летняя Собчак опубликовала видео без макияжа и укладки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.