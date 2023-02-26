Умер 19-летний футболист российского клуба
Умер 19-летний футболист Давыд Алексеев, выступавший за молодежную команду «Урала»
На 19 году жизни умер голкипер Давыд Алексеев, выступавший за молодежную и вторую команды «Урала». Об этом сообщается в Telegram-канале екатеринбургского футбольного клуба.
«Безмерно скорбим и выражаем соболезнования родным и близким футболиста», — говорится в сообщении. Отмечается, что в 2021 году футболист был приглашен на сборы с основным составом «Урала» и даже играл в товарищеских матчах. Причины смерти Алексеева не уточняются.
29 декабря умер футболист Пеле. Об этом сообщила его дочь Кели Насименту. Причиной стал отказ внутренних органов. Легендарного футболиста похоронили 3 января на вертикальном кладбище в бразильском городе Сантос. Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии.