В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Минобороны: на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли более 75 бойцов

За минувшие сутки на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли более 75 бойцов. О потерях в рядах армии Украины в воскресенье, 26 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.